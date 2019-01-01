Украинские провайдеры активно подписывают контракты с 1+1 media distribution на 2019 год

Подписание данных соглашений состоялось в условиях взаимовыгодного сотрудничества и по приемлемой для сторон цене, которая не противоречит анонсированной медиагруппой политике продаж на 2019 год, сообщает пресс-служба 1+1 media. Провайдеры намерены дать украинцам доступ к хорошо знакомым и любимым телеродуктам.

«Заблаговременные переговоры по обсуждению условий и подписанию соглашений на следующий год – это логичный шаг для ответственного провайдера, который заботится о комфорте своего абонента и его удовлетворения уровнем оказания услуг. Со своей стороны, мы готовы всесторонне содействовать увеличению абонентской базы провайдеров программной услуги путем соблюдения принципов добросовестной конкуренции, противодействия демпингу, пиратству и предоставлять выгодные условия для сотрудничества с группой 1+1 media в следующем году, чтобы продолжать обеспечивать зрителей качественной телевизионной услугой», – прокомментировал Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития сети вещания 1+1 media.

Напомним, первым подписал лицензионное соглашение о трансляции телеканалов 1+1 media distribution на 2019 год провайдер Triolan.