Украинские политики наращивают свое влияние на телеканалы: ИМИ

Основным трендом в сфере медиасобственности в течение последнего года стало увеличение использования сложных оффшорных структур и влияния политиков на аудиовизуальные СМИ. При этом существенных изменений в медиасобственности не произошло.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования состояния прозрачности украинского медиарынка, проведенного Институтом массовой информации совместно с международной организацией «Репортеры без границ».

Так, основные изменения в сфере медиасобственности были связаны с телеканалами «1+1», «Еспресо» и «Прямой» (бывший «Тонис»).

В частности, в мае единоличным владельцем и конечным бенефициарным владельцем телеканала «Прямой» стал украинский политик Владимир Макеенко.

В конце июля существенно уменьшилась (с 57,534% до 24,8655%) доля Игоря Коломойского в структуре собственности «1+1», однако он остается конечным бенефициаром. А доля Игоря Суркиса сократилась с 24,65595% до 24,623%. Собственниками доли в компании «1+1 продакшн», которая, в свою очередь, является одной из компаний-основателей канала «1+1», стали более 20 сотрудников 1+1 media, в том числе и телеведущие.

В августе экс-премьер Арсений Яценюк и супруга главы МВД Инна Авакова стали владельцами долей (40% и 30% соответственно) в уставном капитале компании «Астра финанс», владеющей на 100% ООО «Голдберри» (телеканал «Еспресо»).

Согласно исследованию, политическое влияние на украинские телеканалы, как и в прошлом году, остается чрезвычайно высоким. 10 из 11 национальных телеканалов, которые были выбраны для исследования, прямо или косвенно связанны с политическими фигурами.

По словам исполнительного директора ИМИ Оксаны Романюк, частные владельцы продолжают доминировать на украинском медиарынке. "И если говорить о владельцах национальных аудиовизуальных СМИ, то почти все они занимают место среди самых богатых людей в этой стране. Несмотря на то что имена медиавладельцев известны, в большинстве случаев сами корпоративные структуры часто остаются скрытыми через оффшорные холдинги и различные схемы. Отсутствие прозрачности приводит к тому, что украинские СМИ в редакционной политике остаются зависимыми от интересов их владельцев", – добавила она.

Напомним, народные депутаты хотят разрешить Нацсовету по ТВ и радиовещанию требовать у вещателей доказательства прозрачности структуры собственности.

Фото: Facebook Арсения Яценюка