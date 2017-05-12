Украинские организаторы сэкономили на Евровидении 130 млн грн

Команда Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ), занимавшаяся организацией проведения Евровидения 2017, сэкономила 130 млн грн. Об этом рассказал во время онлайн-конференции в пресс-центре «КП в Украине» глава правления «Общественного» Зураб Аласания.

По его словам, эту сумму компания должна вернуть в бюджет. "Но тогда нам не будет чем заплатить за трансляцию «Олимпиады». Потому что они ничего не дают (имеется в виду недофинансирование правительством НОТУ. – ТК). Сейчас стоит вопрос об изменении статьи, чтобы сэкономленные деньги отдать на «Олимпиаду»", – сказал Аласания.

Напомним, ранее «Общественное» сообщало, что в связи с недофинансированием телеканал «UA:Перший» не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии. Общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих игр составляет $3 млн, из которых $600 тыс. необходимо заплатить уже до конца этого года.

Фото: eurovision.stb.ua