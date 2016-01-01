Украинские мультфильмы впервые поедут на главный бизнес-форум анимационной индустрии Европы

Мультфильмы Film.ua Group «Мавка. Лесная песня» (Animagrad) и «Мама спешит домой» (Glowberry) стали первыми украинскими проектами, которые примут участие в главном бизнес-форуме европейской анимационной индустрии Animation Production Day. Он будет проходить в рамках фестиваля анимационного кино в Штутгарте (ITFS) 4-5 мая.

Как сообщает пресс-служба украинского продакшена, мультфильмы были отобраны из 65 проектов из 17 стран мира.

Animation Production Day – это формат бизнес-встреч между потенциальными партнерами по финансированию, дистрибуции и копродакшену. В этом году в APD примут участие 29 сериалов, 13 полнометражных фильмов, один короткометражный фильм и один трансмедийный проект, общий бюджет которых составил порядка 170 млн евро. Обычно на бизнес-форуме более трети его участников договариваются о совместном производстве проектов.

Как отмечают в Film.ua, для «Мавки» APD - одна значительных возможностей найти европейских партнеров и дистрибьюторов. "Основное отличие форума APD от других в том, что здесь можно попытаться привлечь внимание таких партнеров как Google. Представители таких компаний не частые гости на мировых конференциях и форумах. APD – в этом плане масштабная и уникальная площадка", - отмечает продюсер анимации Ирина Костюк.

Для анимационного сериала «Мама спешит домой», который сейчас находится в девелопменте и активно ищет европейских партнеров, APD – это первый большой и успешный шаг в этом направлении."Надеемся, что скоро в Европе и в мире украинские анимационные продукты будут ассоциироваться с высоким уровнем профессионализма и инновационности", - говорит директор издательства Glowberry Ольга Черепанова.

Напомним, в конце 2016 года украинские 3D-анимации «Мавка» и «Похищенная принцесса» получили госфинансирование.