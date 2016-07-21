Крупнейшие телеканалы заключили соглашение с «Триоланом» на 2017 год

Об этом сегодня на круглом столе сообщил директор по стратегическому развитию StarLightMedia Федор Гречанинов.

"Большое количество провайдеров согласились с нашими условиями. Это 75 копеек за абонента за показ каналов нашей группы. Также наши каналы должны находиться в тех пакетах, в которых и были по состоянию на 1 октября. Договоры действуют на весь 2017 год, однако у провайдеров есть возможность разорвать их в любой момент", – сказал он.

Однако, по его словам, публично о подписании договора пока говорит лишь «Триолан». Гречанинов пообещал, что вскоре будет создан интернет-ресурс, на котором будут указаны все провайдеры, подписавшие договоры с медиагруппами.



Руководитель направления телевидения «Триолана» Максим Кравчук сообщил, что их компания решила поменять бизнес-модель в связи с изменениями, которые вступают в силу с 1 января.

"Предложенные медиагруппами условия поставили нас перед выбором: либо отказываться от телеканалов, либо вводить абонплату за ТВ, которую раньше не брали. Мы провели опрос среди зрителей. Оказалось, что большинство из них хочет смотреть популярные телеканалы и мы приняли решение ввести абонплату в размере 15 грн", – сказал он.

Напомним, в этом году Верховная рада приняла закон, который кардинально изменил взаимоотношения между каналами и провайдерами. Если до сих пор крупнейшие каналы входили в «Универсальную программную услугу» (так называемый «социальный пакет» – самый дешевый пакет каналов у операторов), и стороны не выплачивали друг другу роялти, то с 1 января 2017 года каналы смогут получать отчисления за трансляцию их сигнала в пакетах кабельного ТВ.



