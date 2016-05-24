Украинские кинотеатры в 4 раза реже стали показывать российские фильмы: Cut Insight

Количество российских фильмов в украинских кинотеатрах с 2012 по 2016 годы сократилось в среднем четыре раза, сообщает издание Cut Insight.

В 2012 году в украинский прокат вышло 25 фильмов, в2013-м – 30, в 2014-м – 12, в 2015-м – 8, в 2016-м – 6. В текущем году украинские кинотеатры показали пока четыре российских картины.

Как пишет издание, в последние два года отмечается тенденция, когда среди российских фильмов в украинском прокате доминирует детское кино. Так, например, все четыре картины, вышедшие на наши широкие экраны за январь-апрель 2017 года, – анимационные.

Cut Insight проводил подсчет по данным ресурса kinopoisk.ru. Издание отмечает, что этот источник может ошибаться на один-два фильма в каждом из годов, однако такая погрешность не влияет на общую картину в данной тенденции.