Украинские каналы начнут вещать на оккупированных территориях из Горняка

Указанные выше каналы получили разрешения на временное вещание на неподконтрольные территории. На Донецк и его окрестности сигнал будет направлен с новой 190-метровой мачты, которую смонтировали в Горняке (город районного назначения в Донецкой области. – Ред.).

Разрешение на вещание из Горняка, согласно заявлению члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергея Костинского, также получили «5 канал», «Прямий», ICTV, СТБ и ТРК «Украина».

В процессе запуска вещания находится Первый канал Украинского радио. На этапе получения разрешения на временное вещание – «Радіо Голос Донбасу», «UA:Радіо Промінь»,Radio ROKS Ukraine, Tryzub FM и «Перець FM».

Также в течении следующих нескольких месяцев планируется увеличение мощности телевизионного вещания с локального мультиплекса Концерна РРТ в Волновахе до 2 кВт, что позволит увеличить покрытие в Донецкой области, в том числе и на временно оккупированных территориях.

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