«Українське радіо» отказывается от безликости и возвращается к энергичному общению в эфире

Журналистка, автор программы «Авторское пространство. Династии» и проекта «Художественные истории» на телеканале «UA:Перший» Галина Бабий и автор и ведущий программы «Украинское измерение» Роман Коляда стали ведущими дневного прямоэфирного шоу на «Українському радіо».

Как сообщается на сайте радиостанции, шоу называется «Сьогодні вдень» и начнет выходить оно с 4 сентября с 13:00 до 15:00. Тематика блока – культурно-философская.

"Благодаря дневному шоу, радио избавится от безликости. Роман Коляда и Галина Бабий – портретные интервьюеры. Теперь в эфире появятся живые истории живых людей. В центре внимания будет человек с его незаурядной судьбой", – говорит генеральный продюсер «Українського радіо» Дмитрий Хоркин.

Новизной шоу, отмечают на радиостанции, будет возвращение к интерактивности, к энергичному и активному общению, к звонкам в студию. Ведущие будут затрагивать мировоззренческие темы, важные для слушателей, а также давать возможность смотреть на вещи под разными углами.

"Дневной слот будет полон легкости, полета и харизмы, с одной стороны. И в то же время с другой – мы будем говорить о вещах, к которым надо подходить глубоко и вдумчиво, конечно же касаться и общественно-политической тематики", – рассказывает Коляда.

Напомним, продюсером музыкальных программ «Українського радіо» стал основатель портала MusicReview Александр Пириев.

Фото: Facebook Дмитрия Краснобаева