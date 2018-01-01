ТЕЛЕКРИТИКА

«Украинская правда» закрыла «УП.Культура» как отдельный проект

Бизнес

«УП.Культура» больше не является отдельным проектом интернет-издания «Украинская правда». Об этом в своем Facebook сообщила Оксана Мамченкова, руководившая проектом с октября 2016 года.

Теперь в рамках проекта «УП.Життя» будет только раздел «Культура». "С сегодняшнего дня (17 октября. – ТК) проект «УП.Культура» закрывается, и я, соответственно, больше не являюсь его редактором и штатным автором", – написала она.

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«Телекритика» обратилась за комментариями к Оксане Мамченковой и главному редактору «УП.Життя» Ольге Сытник.

Напомним, в октябре прошлого года главред «УП.Культура» Катерина Ботанова сообщила о том, что покидает издание и руководить им вместо нее будет редактор рубрики «Культура» в еженедельнике «Новое время» Оксана Мамченкова.

Фото: ТК

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