«Украинская правда» закрыла сайт Champion.com.ua

С сегодняшнего дня, 1 августа, прекратил свою работу спортивный украиноязычный сайт Champion.com.ua, который является одним из проектов «Украинской правды». Об этом в своем Facebook сообщил главный редактор ресурса Ярослав Твардовский.
"Наверное, сегодня преданные читатели ресурса, зайдя на сайт, были удивлены отсутствием новостей. Нет, мы не проспали начало рабочего дня. Дело в другом. Нас нет больше – Champion.com.ua канул по всем канонам в ту же Лету", – написал он.
Журналист отметил, что такое решение приняло руководство, однако не уточнил его причины.
«Телекритика» обратилась за комментарием в руководителю УП Алене Притуле.
Напомним, Ярослав Твардовский проработал на сайте девять лет, семь из которых – его руководителем. А сам сайт был запущен в 2000 году.
В конце 2016 года медиахолдинг UMH закрыл спортивную газету «Команда».
Фото: ТК