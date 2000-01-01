ТЕЛЕКРИТИКА

«Украинская правда» закрыла сайт Champion.com.ua

Бизнес

С сегодняшнего дня, 1 августа, прекратил свою работу спортивный украиноязычный сайт Champion.com.ua, который является одним из проектов «Украинской правды». Об этом в своем Facebook сообщил главный редактор ресурса Ярослав Твардовский.

"Наверное, сегодня преданные читатели ресурса, зайдя на сайт, были удивлены отсутствием новостей. Нет, мы не проспали начало рабочего дня. Дело в другом. Нас нет больше – Champion.com.ua канул по всем канонам в ту же Лету", – написал он.

Журналист отметил, что такое решение приняло руководство, однако не уточнил его причины.

«Телекритика» обратилась за комментарием в руководителю УП Алене Притуле.

Напомним, Ярослав Твардовский проработал на сайте девять лет, семь из которых – его руководителем. А сам сайт был запущен в 2000 году.

В конце 2016 года медиахолдинг UMH закрыл спортивную газету «Команда».

Фото: ТК

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