«Украинская правда» вслед за «Громадським» извиналась за фейк

«Украинская правда» извинилась перед читателями за то, что в понедельник, 19 декабря, опубликовала неправдивую новость. Извинение опубликовано в статье издания «Что стоит за национализацией ПриватБанка. Версия экс-правления».

"«Украинская правда» публикует позицию экс-правления ПриватБанка. Редакция пыталась узнать позицию Игоря Коломойского, но пока он не доступен для комментариев. 19 декабря «Украинская правда» по ошибке опубликовала новость со ссылкой на ненастоящий аккаунт Коломойского", - говорится в заявлении УП.

Согласно заявлению, редакция быстро разобралась, что комментарий фейковый, сняла новость и решила извиниться перед читателям за такую ошибку.

Напомним, ранее свои извинения читателям за аналогичную ошибку принес сайт «Громадського ТБ».