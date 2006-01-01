Украинская кинокомпания создаст детектив в копродукции с Чехией и Польшей

«Это хороший сюжет с точки зрения имиджа Украины – правильная кооперация на уровне полиции, следствия. Наш сериал представит современную, европейскую Украину, как минимум в трех странах, а в перспективе – и во всех остальных европейских странах», – комментирует генеральный продюсер Star Media Влад Ряшин.

Соглашения о показе фильма уже заключили с центральным чешским телевидением и Channel+ в Польше. По словам Влада Ряшина, копродукционное направление с иностранными партнерами – одно из приоритетных для Star Media.

«"Принцип удовольствия" – это не первый международный опыт компании. В 2016 году в Каннах перед гранд-аудиторией состоялась премьера первого англоязычного сериала "Мата Хари" с участием мировых звезд, таких как Джон Малкович, Рутгер Хауер, Кристофер Ламберт, Ошин Стак. Сегодня права на показ проданы в более чем 100 стран мира. В Украине сериал "Мата Хари" награжден национальной телевизионной премией "Телетриумф" сразу в двух номинациях – "Лучший телевизионный сериал" и "Режиссер-постановщик телевизионного сериала" (режиссер – Ольга Ряшина)», – говорит продюсер.

Ряшин уверен, что успешная реализация фильма «Принцип удовольствия» откроет новые возможности не только для Star Media, но и для других украинских кинопроизводителей.

Напомним, Star Media работает на украинском рынке с 2006 года. За это время компания создала сотни лент в разных форматах и жанрах. С 2014 года кинокомпания произвела более 75 новых сериалов, телефильмов и телевизионных передач для украинских телеканалов, а также два полнометражных национальных фильма.

Фото: Ната Боровик