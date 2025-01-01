Украинка вместе с канадской IT-компанией создают соцсеть Ukrainians

Команда из 30 программистов из канадской компании StartupSoft вместе с украинкой Олександрой Струмчинской приступили к созданию украинской социальной сети Ukrainians.

"Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в необходимости. Если до 1 июня количество подпиcчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение четырех месяцев", — сообщается на сайте будущей соцсети. За сутки на нее подписались более 3 тыс. человек.

Программисты планируют разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ — web, iOS i Android.

Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.