Украинка вместе с канадской IT-компанией создают соцсеть Ukrainians

Команда из 30 программистов из канадской компании StartupSoft вместе с украинкой Олександрой Струмчинской приступили к созданию украинской социальной сети Ukrainians.
"Перед тем как инвестировать капитал и время в разработку данного продукта, нужно убедиться в необходимости. Если до 1 июня количество подпиcчиков достигнет 50,000+, StartupSoft разработает продукт в течение четырех месяцев", — сообщается на сайте будущей соцсети. За сутки на нее подписались более 3 тыс. человек.
Программисты планируют разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ — web, iOS i Android.
Напомним, 15 мая президент ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к российским Mail.ru, «Яндексу» и социальным сетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к «ДокторВеб» и «Лаборатории Касперского» и др. Санкции подразумевают запрет интернет-провайдерам осуществлять услуги по доступу к этим ресурсам.
17 мая тройка крупнейших украинских мобильных операторов «Киевстар», «Vodafone Украина» и lifecell начали блокироватьзапрещенные ресурсы.
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