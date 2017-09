Украинец создал платформу, где пользователям платят за просмотр рекламы

Пока на платформе зарегистрированы несколько сотен пользователей, которые могут лишь накапливать монеты и отправлять их друг другу. Когда их количество достигнет тысячи, начнет работу магазин, где можно будет воспользоваться услугами или купить скидки на продукцию партнеров. В бета-этапе среди них такие бренды как Celentano, «Планета Кино», Sammy Icon, издательство «Наш Формат», Make My Cake, библиотека «Ботан», Like a Local’s, UIPservice, Coco Useful, Uklon, также можно перечислить монеты на благотворительность в фонд «Таблеточки».

Во второй версии приложения, в которой разработчики планируют привлечь 300 тыс. пользователей, планируется запуск баннерной сети. Рекламодатели смогут размещать рекламу в приложении за монеты. Они получат за это реальные деньги, а Octogin будет зарабатывать на комиссии за транзакции в монетах. На этом же этапе проект хочет привлекать инвестиции или проводить ICO. Пока же Octogin развивается на деньги основателей.

По словам Малицкого, платформа не планирует превращать монеты в криптовалюту. "По крайней мере это невозможно в ближайшие 5-6 лет, а может и дольше", – добавляет он. Но некоторые блокчейн-технологии стартап все же планирует использовать. Так, во второй итерации продукта команда реализует validity chain – открытый реестр кошельков, то есть инструмент, который призван сделать все взаимодействия и прибыль компании прозрачными для каждого пользователя.

Среди дальнейших планов Octogin – расширение своего присутствия в сети через запуск расширения для Safari и мобильной версии и разработка собственного браузера, Real Time Bidding платформы и API для издателей.

Фото: Facebook Olk White