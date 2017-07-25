Украинец создал платформу, где пользователям платят за просмотр рекламы

Один из основателей украинских брендов одежды Sammy Icon, Morza, Clan-P, 5000 miles і One Factory Алексей Малицкий запустил новый проект – платформу Octogin, призванную объединить издателей и рекламодателей с пользователями, сообщает AIN.UA.
В новой модели пользователи станут полноправными участниками рекламного рынка – за просмотр онлайн-рекламы они будут получать виртуальные монеты O coin. Их можно отправлять другим пользователям, отдавать на благотворительность или тратить на покупку продукцию брендов-партнеров платформы.
"Мы увидели огромную несправедливость рынка: компании, злоупотребляющие положением, показывает нам все больше и больше рекламы. Как следствие, мы начинаем защищаться и устанавливаем Adblock. Мы решили, что это неприемлемая ситуация и ее нужно исправить. Мы хотим, что пользователь стал частью всего процесса. Пользователь на равных с рекламной сетью и паблишером должен получать прибыль за рекламу, которую он потребляет", – говорит Малицкий.
Чтобы начать получать эти монеты пользователям нужно установить расширение для браузера Chrome (позже появятся для Safari и Opera) и зарегистрироваться. Затем можно посещать веб-сайты в привычном режиме, а расширение зафиксирует количество просмотренных рекламных объявлений и насчитает за это баллы. Затем количество баллов суммируется и пропорционально участию пользователя каждые сутки ему выдается часть монет. Каждый день система генерирует одинаковое количество монет.
Для получения большего количества монет разработчики предлагают пользователям ввести в систему свои персональные данные – в зависимости от их числа система формирует так называемый «коэффициент достоверности», позволяющий отсеять ботов и в будущем позволить лучше таргетировать рекламу, повышая ценность объявлений для пользователей и возможности таргетинга для рекламодателей. Среди таких данных пока что только ФИО, пол, возраст и профессия.
Над идеей проекта команда работала в течение полугода. За это время она разработала текущую beta-версию, которая должна проверить работоспособность модели и показать все отношения между пользователями в небольшом масштабе. Для нее команда Octogin хочет привлечь 5 тыс. пользователей, после чего регистрацию закроют.
Пока на платформе зарегистрированы несколько сотен пользователей, которые могут лишь накапливать монеты и отправлять их друг другу. Когда их количество достигнет тысячи, начнет работу магазин, где можно будет воспользоваться услугами или купить скидки на продукцию партнеров. В бета-этапе среди них такие бренды как Celentano, «Планета Кино», Sammy Icon, издательство «Наш Формат», Make My Cake, библиотека «Ботан», Like a Local’s, UIPservice, Coco Useful, Uklon, также можно перечислить монеты на благотворительность в фонд «Таблеточки».
Во второй версии приложения, в которой разработчики планируют привлечь 300 тыс. пользователей, планируется запуск баннерной сети. Рекламодатели смогут размещать рекламу в приложении за монеты. Они получат за это реальные деньги, а Octogin будет зарабатывать на комиссии за транзакции в монетах. На этом же этапе проект хочет привлекать инвестиции или проводить ICO. Пока же Octogin развивается на деньги основателей.
По словам Малицкого, платформа не планирует превращать монеты в криптовалюту. "По крайней мере это невозможно в ближайшие 5-6 лет, а может и дольше", – добавляет он. Но некоторые блокчейн-технологии стартап все же планирует использовать. Так, во второй итерации продукта команда реализует validity chain – открытый реестр кошельков, то есть инструмент, который призван сделать все взаимодействия и прибыль компании прозрачными для каждого пользователя.
Среди дальнейших планов Octogin – расширение своего присутствия в сети через запуск расширения для Safari и мобильной версии и разработка собственного браузера, Real Time Bidding платформы и API для издателей.
Фото: Facebook Olk White
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