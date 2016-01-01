Украинец получил номинацию на премию «Эмми»

Национальная академия телевизионных наук США опубликовала список претендентов на премию Emmy Awards. Одним из претендентов стал украинец Олег Кульчицкий, технический директор студии LeDoyen и звукорежиссер.
Олег Кульчицкий получил номинацию на премию News & Documentary Emmy Awards в категории «Лучший звук» за работу над лентой «Плач из Сирии» (Cries from Syria). Фильм рассказывает историю вооруженного конфликта на Ближнем Востоке глазами сирийских активистов и мирного населения. Лента была выпущена в 2017 году каналом HBO. Режиссером фильма стал израильтянин Евгений Афинеевский. «Плач из Сирии» борется за премию «Эмми» в трех категориях, в том числе – «Лучший звук».
Для Кульчицкого это не первая престижная номинация – в 2016 году звукорежиссера и команду фильма «Зима в огне» о событиях Революции достоинства номинировали на Golden Reel Awards за «Лучший монтаж звука в документальном фильме». Фильм также претендовал на премию «Оскар».
Напомним, новостная и документальная премия «Эмми» (News & Documentary Emmy Awards) с 1980 года вручается за лучшие журналистские и документальные фильмы Американской национальной телевизионной академией.
В этом году церемония вручения наград состоится 1 октября в Нью-Йорке.