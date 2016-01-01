ТЕЛЕКРИТИКА

Украинец получил номинацию на премию «Эмми»

Бизнес

Национальная академия телевизионных наук США опубликовала список претендентов на премию Emmy Awards. Одним из претендентов стал украинец Олег Кульчицкий, технический директор студии LeDoyen и звукорежиссер.


Олег Кульчицкий получил номинацию на премию News & Documentary Emmy Awards в категории «Лучший звук» за работу над лентой «Плач из Сирии» (Cries from Syria). Фильм рассказывает историю вооруженного конфликта на Ближнем Востоке глазами сирийских активистов и мирного населения. Лента была выпущена в 2017 году каналом HBO. Режиссером фильма стал израильтянин Евгений Афинеевский. «Плач из Сирии» борется за премию «Эмми» в трех категориях, в том числе – «Лучший звук».

_

_

Для Кульчицкого это не первая престижная номинация – в 2016 году звукорежиссера и команду фильма «Зима в огне» о событиях Революции достоинства номинировали на Golden Reel Awards за «Лучший монтаж звука в документальном фильме». Фильм также претендовал на премию «Оскар».

Напомним, новостная и документальная премия «Эмми» (News & Documentary Emmy Awards) с 1980 года вручается за лучшие журналистские и документальные фильмы Американской национальной телевизионной академией.

В этом году церемония вручения наград состоится 1 октября в Нью-Йорке.

Статьи по теме

Главное в разделе

Бизнес

Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Бизнес

«Леся + Рома» спустя десятилетие и недетские игры в «Школе»

Популярное на Телекритике



Общество

Что говорили в защиту Олега Сенцова Лозница, Занусси и Вендерс

Дуся

Хайпанула не по-детски: Марченко примет участие в «Танцях з зірками»

Бизнес

Все, что нужно знать о новом сезоне проекта «Танці з зірками»

Дуся

«Всех на х*й»: Филипп Киркоров навлек на себя гнев поклонников