Украинец получил номинацию на премию «Эмми»

Для Кульчицкого это не первая престижная номинация – в 2016 году звукорежиссера и команду фильма «Зима в огне» о событиях Революции достоинства номинировали на Golden Reel Awards за «Лучший монтаж звука в документальном фильме». Фильм также претендовал на премию «Оскар».

Напомним, новостная и документальная премия «Эмми» (News & Documentary Emmy Awards) с 1980 года вручается за лучшие журналистские и документальные фильмы Американской национальной телевизионной академией.

В этом году церемония вручения наград состоится 1 октября в Нью-Йорке.