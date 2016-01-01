Украина потратит на Евровидение на 460 млн грн больше, чем заработает на нем

Расходы на проведение международного песенного конкурса Евровидение 2017 в Киеве покроют из государственного бюджета и бюджета Киева. Общая сумма составит 655,7 млн грн. Об этом в интервью ЛІГА.net сообщил первый заместитель генерального директора НТКУ, исполнительный продюсер Евровидения 2017 Александр Харебин.

По его словам, бюджетная программа финансирования расходов Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) на проведение конкурса составляет 455,7 млн грн."Конкурс также финансируется из бюджета Киева. Киев в своей заявке обозначил выделение на конкурс 200 млн грн (эта сумма была зафиксирована решениями сессий Киевсовета как в бюджете 2016 года, так и в бюджете города на 2017 год). То есть общая выделенная для проведения конкурса сумма составляет 655,7 млн грн", - пояснил Харебин.

Он рассказал также, что конкурс имеет две составляющие - это так называемые телевизионная и нетелевизионная части. "Можно условно сказать, что нетелевизионные затраты покрываются Киевом, а телевизионные - из госбюджета Украины", - отметил первый замгендиректора НТКУ.

Что касается предполагаемых доходов от проведения конкурса, то на продаже билетов организаторы ожидают заработать свыше 30 млн грн. Тогда как основной частью доходов станет взнос EBU в проведение конкурса, который формируется из взносов стран-участниц."Уже подтвердили свое участие 43 страны. Благодаря этому в следующем году НТКУ получит от них основную часть дохода - несколько миллионов евро", - сказал Харебин.

Среди других источников он назвал спонсорство (международное - около 1 млн евро, национальное - в пределах 700 тыс. евро) и рекламу. "Будут также доходы от других услуг в рамках Евровидения, которые позволят НТКУ заработать от 50 тыс. до 100 тыс. евро в разных сегментах. В общем итоге, с учетом дохода от продажи билетов, доходная часть конкурса составит сумму более 7 млн евро (192,6 млн грн по нынешнему курсу. - Ред.)", - добавил исполнительный продюсер Евровидения 2017.

Таким образом, отметил он, если считать математически, то проект для Украины убыточный. "Но здесь немножко другая ситуация. Фактически это инвестиция в имидж Украины. Ведь не есть тайна, что конкурс Евровидение прошлого года - самый смотрибельный музыкальный конкурс в мире с аудиторией в 204 млн зрителей: вся Европа, а также зрители в Китае и США", - сказал Харебин