ТЕЛЕКРИТИКА

«Украина» покажет новый сезон мистического скриптед-реалити

Бизнес

27 августа на телеканале «Украина» стартует новый сезон популярного шоу «Реальная мистика». Создатели обещают показать 70 новых серий о мистических событиях, которым команда расследователей попытается найти рациональное объяснение.


В новых эпизодах скриптед-реалити (жанр реалити-шоу с заранее подготовленным сценарием) зрителей обещают «познакомить» с демоном, принуждающим ко взяточничеству, волшебным мистическим песком (что?), селом немых грешников и кладбищем болезней.

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Изменения произойдут и в команде «Реальной мистики» – во время одного расследования герой Андрей Дебрин окажется на грани жизни и смерти. Дебрина также продолжит преследовать обладательница красных туфель.

«Наших любимых поклонников до конца года ждут премьеры 70 новых серий. Им будет интересна каждая история, ведь мы не просто расскажем о мистике, с которой сталкиваются наши герои в повседневной жизни, а раскроем их души и тайны, разгадаем секреты необъяснимых чудес, –отметила продюсер проекта Анна Попова. – Развязки будут впечатлять и потрясать сознание. Авторам проекта порой самим кажется, что такого не может быть, но все, что мы рассказываем и показываем, – реальность».

Напомним, премьера нового сезона «Реальной мистики» состоится в понедельник, 27 августа, в 10:30 на телеканале «Украина».

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