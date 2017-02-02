Украина остается в списке приоритетного наблюдения из-за пиратства

Украина остается в списке стран приоритетного наблюдения по соблюдению авторских прав IP Priority Watch List. Об этом говорится в «Специальном отчете 301» (Special 301 report), который ежегодно публикует Офис торгового представителя США (USTR), сообщает Mediasat.

В своем отчете USTR называет страны, не обеспечивающие эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, а также равноправный доступ к рынкам американских представителей, имеющих отношение к сфере защиты прав интеллектуальной собственности.

В Списке приоритетного наблюдения находятся Россия, Украина, Алжир, Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Кувейт и Чили. А в Списке обычного наблюдения - 22 страны, среди которых - Болгария, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Канада, Колумбия, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария и др.