Украина остается в списке приоритетного наблюдения из-за пиратства

Украина остается в списке стран приоритетного наблюдения по соблюдению авторских прав IP Priority Watch List. Об этом говорится в «Специальном отчете 301» (Special 301 report), который ежегодно публикует Офис торгового представителя США (USTR), сообщает Mediasat.
В своем отчете USTR называет страны, не обеспечивающие эффективную защиту прав интеллектуальной собственности, а также равноправный доступ к рынкам американских представителей, имеющих отношение к сфере защиты прав интеллектуальной собственности.
В Списке приоритетного наблюдения находятся Россия, Украина, Алжир, Аргентина, Венесуэла, Индия, Индонезия, Китай, Кувейт и Чили. А в Списке обычного наблюдения - 22 страны, среди которых - Болгария, Греция, Доминиканская Республика, Египет, Канада, Колумбия, Мексика, Румыния, Турция, Швейцария и др.
В отчете отмечается, что в2016 году Украина приняла закон, предусматривающий создание к сентябрю текущего года специального Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности. В США ожидают, что его создание положительно повлияет на ситуацию с соблюдением прав интеллектуальной собственности. Кроме того, Нацполиция сотрудничает с американским ФБР и Интерполом сфере борьбы с нарушителями авторского права.
Также среди положительных решений - упразднение Госслужбы интеллектуальной собственности, которая давно подвергалась критике из-за своих несправедливых и непрозрачных действий.
Что же касается незарегистрированных организаций по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности, то, согласно отчету, здесь мало что изменилось. Ряд непонятных организаций по коллективному управлению правами интеллектуальной собственности продолжает свободно работать в Украине, собирая роялти и не передавая их законным правообладателям. Вместе с тем Украина намерена разработать законодательство по коллективному управлению.
По данным USTR, Украина предприняла ряд предварительных шагов, направленных на сокращение объемов использования нелицензионного ПО отдельными правительственными организациями, однако пока не сделала в этой сфере существенного прогресса.
Несмотря на закрытие сайтов Еx.ua и FS.to, интернет-пиратство остается существенной проблемой для страны и подпитывает пиратство на других рынках, говорится в отчете. Пиратские копии фильмов, нелегально снятые на камеру в зале кинотеатра и выкладываемые в интернет, наносят существенный ущерб сфере проката новых фильмов. Так, в Украине продолжают работать «сомнительные ресурсы» - такие, как extratorrent.cc и MP3VA.com.
Положительным в USTR считают принятие закона «О государственной поддержке кинематографа», который, среди прочего, устанавливает уголовную ответственность за незаконную видеосъемку в залах кинотеатров и вводит специальные санкции за онлайн-пиратство.
Напомним, Украина была названа Приоритетной зарубежной страной (PFC) в «Специальном отчёте 301» в 2013 году. Причины: непрозрачная система администрирования коллективных управляющих организаций, отвечающих за сбор и передачу роялти правообладателям в США и других странах; широкое использование нелицензионного программного обеспечения украинскими правительственными органами; неспособность внедрения эффективных механизмов борьбы с нарушением авторского права в интернете.
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