«Украина» начала переговоры о ретрансляции в европейских кабельных сетях

Об этом сегодня сообщил директор группы по развитию бизнеса Алексей Куракин.

"Мы снимаем огромное количество контента и продаем его. В том числе, заграницу. Однако сколько бы мы его не продавали, этот контент никогда не собирался вместе в рамках одной медийной продукции, за пределами Украины. Мы решили исправить эту ситуацию и анонсируем пакет международных украинских каналов", - сказал он.

Так, речь идет о каналах «Украина 1» (сериалы, фильмы, информационные и социальные программы), «Украина 2» (развлекательные программы и шоу), «НЛО 1» (юмористические сериалы для молодежи) и «НЛО 2» (развлекательно-познавательные шоу для молодежи).

"Каналы будут доступны уже в этом году по всему миру. Юрисдикция будет европейская, вещание 24/7 с учетом разных часовых поясов в HD-качестве и доступно провайдерам любых технологий", - говорит Алексей Куракин.

Пока представители группы не могут назвать, когда именно они заходят на международный рынок, сколько будет стоить их пакет и с какими провайдерами уже достигнуты договоренности. "Это все станет известно в ближайшее время, переговоры мы уже ведем", - сказал Куракин.

Транслироваться каналы будут на украинском и русском языках. По словам Куракина, они ориентируются на украинцев во всем мире и еще подумают над дубляжем продукции если увидят заинтересованность в ней местного населения.

Отметим, что подобные каналы есть у двух других медиагрупп. В частности, у 1+1 media - 1+1 International и у «Интера» - Inter +.

Напомним, что «Медиа группа Украина» закончила 2016 год с убытком и сократила дофинансирование своих каналов втрое.

В феврале «Медиа группа Украина» запустила единую масштабную новостную платформу под названием «Сегодня», которая объединила телевидение, печатную прессу и диджитал. "Наша задача – донести зрителям и читателям необходимую им информацию оперативно и по удобному каналу, отвечая при этом за ее качество", - объяснил тогда цель ее запуска Лященко.

Фото: Футбол 1