Украина на втором месте в мире по дешевизне интернета

Наша страна заняла второе место в рейтинге дешевизны интернета, составленном британской компанией BDRC Continental совместно с провайдером Cable.co.uk, сообщает издание AIN.UA.

Компании проанализировали стоимость более 3 тыс. интернет-тарифов в 196 странах мира в течение августа-октября и подсчитали среднемесячную плату за широкополосный интернет для каждой страны, переведя полученную сумму в доллары.

Так, по данным компаний, в Украине стоимость интернет-услуг в месяц составляет $5,47, что является вторым показателем в рейтинге. На первом же месте оказался Иран с ценником в $5,37. Кроме того, в топ-5 попали Россия ($10), Молдавия ($11) и Сирия ($12,15).

Самые дорогие тарифы на интернет в Буркина-Фасо – в среднем $954,54 в месяц. В СШАсреднемесячная стоимость интернета составляет $66,17 в Канаде – $54, в Германии – $34,22, в Польше – $19,22.

Фото: Максим Лисовой