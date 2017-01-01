Украина на Берлинале-2017: большой стенд и документалка о войне

Украинский стенд на Берлинале обойдется государству дешевле, но будет в шесть раз больше, чем в прошлом году. В конкурсной программе Украина представлена один проектом – документалкой «Школа №3», снятой в копродукции с Германией.
С 9 по 19 февраля пройдет 67-Берлинский международный кинофестиваль. Представители Госкино и «Ассоциации киноиндустрии Украины» рассказали о том, как Украина будет представлена на фестивале и какие результаты от Берлинале они ожидают.
Документальный фильм «Школа №3» — единственный представитель Украины в конкурсной программе. Он будет бороться за победу в фестивальной секции Generation 14 plus (фильмы для молодой аудитории). Фильм совместного производства Украины и Германии рассказывает о детях из школы города Николаевка на Донбассе на фоне военных действий.
Сразу четыре украинских фильма — «Мустафа», «Слуга народа», «5 терапия», «Мир Вашему дому» — продемонстрируют в рамках Европейского кинорынка.
Специальным событием фестиваля также станет демонстрация документального фильма «Процесс» о кинорежиссере Олеге Сенцове. Картину снял российский режиссер Аскольд Куров, но тема непосредственно связано с Украиной.
На Европейском кинорынке, проходящем в рамках Берлинского кинофестиваля, Украина будет представлена отдельным стендом. "Стенд — это своеобразное посольство Украины на крупнейшем кинематографическом событии Европы. Если у страны нет стенда на Берлинском кинорынке, это означает, что и киноиндустрии в стране нет", — подчеркнул важность кинопредставительства глава Госкино Филипп Ильенко.
Особенность участия Украины в кинорынке этого года — система государственно-приватного партнерства. В стоимости Украинского стенда, которая составила 1 млн грн, — 160 тыс. грн государственных денег, 450 тыс. грн от БФ Игоря Янковского «Ініціатива заради майбутнього», а остальное — частные вложения продюсеров из «Ассоциации киноиндустрии Украины».
"Таким образом Госкино в этом году даже сэкономило — заплатило меньше, а стенд в шесть раз больше (24 кв.м), чем в прошлом году", — констатировал Филипп Ильенко,
На стенде будут постоянно работать 3 человека — представитель Госкино, координатор стенда и ответственный за коммуникацию. Продакшены, которые приедут на фестиваль, также будут распределять между собой дежурство на стенде. По словам Ильенко, в «украинском уголке» можно провести переговоры, воспользоваться логистикой, информационными возможностями и - просто попить кофе с коллегами.
«Ассоциация киноиндустрии Украины» по заказу Госкино издала каталог «Украинские фильмы 2016-2017», который будут распространять среди участников кинорынка. «Являясь конкурентами в бизнесе, мы все же решили объединить усилия, чтобы качественно представить Украину на фестивале, ведь от этого выиграет весь рынок», — рассказал продюсер и член Ассоциации Виталий Шереметьев.
Планов по каким-либо количественным показателям присутствия на Берлинале участники не ставят, говоря о важности выстроить стратегию и представить потенциально интересные для копродукции проекты.
"Нам нужно встраиваться в систему с уже существующими отношениями", — говорит продюсер Владимир Яценко. По его словам, на кинорынке предстоит сделать два важных заявления: о стране в целом, что в Украине возможно и выгодно производить кинопродукт, и -— продвигать проекты в копродукции, личными усилиями демонстрируя реальные удачные примеры сотрудничества.