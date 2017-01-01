Украина на Берлинале-2017: большой стенд и документалка о войне

На Европейском кинорынке, проходящем в рамках Берлинского кинофестиваля, Украина будет представлена отдельным стендом. "Стенд — это своеобразное посольство Украины на крупнейшем кинематографическом событии Европы. Если у страны нет стенда на Берлинском кинорынке, это означает, что и киноиндустрии в стране нет", — подчеркнул важность кинопредставительства глава Госкино Филипп Ильенко.

Особенность участия Украины в кинорынке этого года — система государственно-приватного партнерства. В стоимости Украинского стенда, которая составила 1 млн грн, — 160 тыс. грн государственных денег, 450 тыс. грн от БФ Игоря Янковского «Ініціатива заради майбутнього», а остальное — частные вложения продюсеров из «Ассоциации киноиндустрии Украины».

"Таким образом Госкино в этом году даже сэкономило — заплатило меньше, а стенд в шесть раз больше (24 кв.м), чем в прошлом году", — констатировал Филипп Ильенко,

На стенде будут постоянно работать 3 человека — представитель Госкино, координатор стенда и ответственный за коммуникацию. Продакшены, которые приедут на фестиваль, также будут распределять между собой дежурство на стенде. По словам Ильенко, в «украинском уголке» можно провести переговоры, воспользоваться логистикой, информационными возможностями и - просто попить кофе с коллегами.

«Ассоциация киноиндустрии Украины» по заказу Госкино издала каталог «Украинские фильмы 2016-2017», который будут распространять среди участников кинорынка. «Являясь конкурентами в бизнесе, мы все же решили объединить усилия, чтобы качественно представить Украину на фестивале, ведь от этого выиграет весь рынок», — рассказал продюсер и член Ассоциации Виталий Шереметьев.

Планов по каким-либо количественным показателям присутствия на Берлинале участники не ставят, говоря о важности выстроить стратегию и представить потенциально интересные для копродукции проекты.

"Нам нужно встраиваться в систему с уже существующими отношениями", — говорит продюсер Владимир Яценко. По его словам, на кинорынке предстоит сделать два важных заявления: о стране в целом, что в Украине возможно и выгодно производить кинопродукт, и -— продвигать проекты в копродукции, личными усилиями демонстрируя реальные удачные примеры сотрудничества.