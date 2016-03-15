«Украденная принцесса» откроет программу показов украинского контента на European Film Market

Film.ua Group принимает участие в крупнейшем европейском рынке контента European Film Market, который открылся вчера, 9 февраля, в рамках Берлинского кинофестиваля, сообщает пресс-служба продакшена.

Компания представила на своем стенде фильм-фэнтези «Сторожевая Застава» (премьера запланирована на 12 октября), анимации «Украденная принцесса» (премьера - 7 марта 2018 года) и «Мавка» (2019 год).11 февраля состоится скрининг рабочих материалов проекта «Украденная принцесса», который откроет программу показов украинского контента на рынке.

Также на рынке будут представлены сервисы по постпродакшену и локализации контента, которые предоставляют компании группы Postmodern Digital, Postmodern, DCU, «Так треба продакшн» и Signal Red. "Кроме того, мы покажем наши инновационные направления – VR- и AR-контент, которые Film.ua Group активно развивает в том числе и в интернациональном партнерстве", - добавляют в компании.

Делегация продакшена планирует найти на мероприятии международных партнеров для проектов на разных стадиях производства, в том числе, и находящихся в девелопменте. Среди них, например, - сериал «Лемберг» (старое название Львова), основанный на цикле детективных рассказов Богдана Коломийчука; экранизация романа Софии Андрухович «Феликс Австрия».

Напомним, права на показ украинского фэнтези «Сторожевая застава» еще на этапе съемок были проданы в Италию, Испанию, Иран, Японию, а также во Францию и на франкоговорящие территории, подписан договор о пресейле фильма в Китай. Мультфильм «Украденная принцесса» продан на более, чем 20 территорий, среди них - Китай, Южная Корея, Франция и франкоязычные страны, Польша, Болгария, Израиль, Германия, Австрия, Швейцария, Литва, Латвия, Эстония, а также страны Среднего Востока и Северной Африки.

О том, как Украина будет представлена на Берлинском кинофестивале, читайте в нашем материале.

Фото: пресс-служба Film.ua