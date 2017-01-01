УГЦР по заказу «1+1» проверяет состояние покрытия цифрового вещания в стране

Украинский государственный центр радиочастот (УГЦР) впервые проводит исследование состояния покрытия цифрового вещания Т2 в стране. Первой областью, где это происходит, стала Волынь. Об этом говорится в сюжете ТСН.
До сих пор таких исследований в Украине не было, использовались только теоретические карты покрытия. В связи с этим после отказа от аналогового вещания и перехода на цифру большая часть украинцев могла оказаться без доступа к телевидению.
Во время исследования используется специальный измерительный комплекс «Атлас» УГЦР. Это автомобиль с антенной, который делает замеры по четким нормативам в специальных контрольных точках на четко определенных расстояниях. Сигнал измеряется в два этапа: магнитное поле на анализаторе, показатели представляются в ноутбук и сохраняются в протокол, а также картинкой приема телеканалов и визуальным восприятием качества изображения.
В Центре радиочастот отмечают, что на таком же оборудовании сигнал замеряют и в Европе, точность измерений – сверхвысокая.
На Волыне уже работают два таких автомобиля, которые будут проверять сигнал от всех передатчиков. За их работой наблюдают, в частности, технические специалисты телеканала «1+1», который и заказал эти измерения. По итогам исследования станет ясно, где следует установить дополнительные передатчики или поднять мощность уже размещенных.
Напомним, в начале июля Кабинет министров продлил срок действия аналогового телевещания в стране еще на год – до 30 июня 2018 года.
В мае глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию Юрий Артеменко сообщил, что перехода с аналогового на цифровое ТВ раньше 2019 года не будет. Среди причин он назвал неготовую инфраструктуру, «непрозрачного» владельца «Зеобуда», недостаточное количество Set Top Box (ресиверов цифрового ТВ), неполное покрытие, а также нежелание некоторых каналов переходить на цифру и блокировка ими этого процесса.
Фото: Flickr.com / D.Reichardt
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