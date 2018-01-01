«UA:Перший» заявляет об отсутствии денег на трансляцию Олимпиады

В связи с недофинансированием общественного вещателя телеканал «UA:Перший» не сможет показать выступления украинской сборной во время зимней Олимпиады-2018 в Корее и летней Олимпиады-2020 в Японии.

Как сообщает пресс-служба канала, общая сумма расходов на приобретение прав на трансляцию обоих игр составляет $3 млн, из которых $600 тыс. необходимо заплатить уже до конца этого года. Кроме того, на обеспечение сигнала, обустройство студии и отправку двух съемочных групп в Корею и Японию нужно около 4,6 млн грн.

По словам члена правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Инны Гребенюк, компанияуже обратились в Министерство финансов с просьбой создать отдельную программу на финансирование трансляций этих Олимпийских игр. Ответа от ведомства пока нет.

"Как общественный вещатель мы хотим, чтобы украинцы имели возможность увидеть этот праздник спорта на своих экранах и, конечно же, имели возможность поддержать нашу сборную. Однако пока ситуация патовая. У нас нет средств, и в условиях колоссального недофинансирования мы не можем ничего с этим поделать. Сейчас ситуация полностью зависит от решения Минфина поддержать эту трансляцию или нет", – добавила она.

Напомним, в июле народные депутаты не внесли изменения, касающиеся финансирования общественного вещания, в государственный бюджет на 2017 год. Соответствующая поправка была отклонена.