«UA:Перший» запускает утреннее шоу «Про Украину!»

На телеканале «UA:Перший» 10 апреля стартует утреннее шоу «Про Украину!», сообщает пресс-служба канала.

Главная цель шоу - очертить круг проблем, которые на самом деле беспокоят украинцев, рассказать, чем живет не только Киев, но вся Украина, показать украинские города изнутри. "Ежедневно в течение 30 минут местные журналисты расскажут о жизни их региона. Тематика сюжетов не имеет ограничений - будут говорить о коммуналке, транспортных проблемах, культуре, политической жизни, образовании, промышленности, коррупции, взяточничестве, развлечении и курьезах", - рассказывают на телеканале.

По словам директора творческого объединения «Новости» канала «UA:Перший» Сергей Мамаев, необходимость транслировать в эфире общенационального телеканала региональные новости назрела очень давно. "Мы не будем менять тексты сюжетов, будем брать их такими, как они выходили в региональном эфире. Это будет взгляд на страну глазами журналистов из регионов", - уточняет он.

Напомним, в марте на «UA:Першому» стартовал новый проект «Перший на селі», посвященный развитию аграрного бизнеса и фермерства в стране. Программа создана командой делового еженедельника «Перша шпальта» и вести ее будут Олег Гавриш и Андрей Юхименко.