«UA:Перший» запускает собственное детское вокальное шоу

На телеканале «UA:Перший» стартует новый вокальный проект «Фольк-music. Дети». Премьера состоится уже завтра, 22 апреля, в 11:00, сообщает пресс-служба канала.

Таким образом, отмечают на телеканале, взрослые участники программы «Фольк-music» передают возможность открывать украинцам давно забытые и малоизвестные песни детям. "Мы будто бы замыкаем цикл поколений - предоставляем возможность молодым украинцам продемонстрировать свой талант и показать, что народная песня одинаково хорошо поется всеми, независимо от возраста и региона", - объясняет автор и руководитель проекта Владимир Коваленко.

Участники проекта будут соревноваться в трех возрастных группах - 4-6, 7-10 и 11-14 лет. Победители будут определяться в течение субботы и воскресенья с помощью телефонного и SMS-голосования. А в Новогоднем финале победители каждого выпуска программы получат почетные дипломы и специальные призы проекта «Фольк-music. Дети-2017».

Вести программу будет певица и телеведущая Оксана Пекун вместе с молодыми талантами Марией и Алексеем. А общаться с конкурсантами будет девочка по имени Фоличка.

Напомним, проект «Фольк-music» выходит в эфире телеканала «UA:Перший» с 2008 года. Его цель - популяризация украинской народной музыки ради сохранения аутентичных мелодий и народных песен разных регионов страны. В каждом выпуске выступают как профессиональные, так и любительские коллективы из разных уголков Украины, а звездные участники программы представляют на суд аудитории собственные вариации известных музыкальных произведений или и оригинальные песни с примесями украинского аутентичного стиля.

Фото: пресс-служба «UA:Першого»