«UA:Перший» закрывает четыре просветительских программы и готовит скетчком

Телеканал «UA:Перший» решил закрыть четыре просветительских программы. Об этом в эфире «Громадського радіо» рассказала генеральный продюсер просветительского направления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Татьяна Кисельчук.

"Закрылись передачи «Суспільний університет», «Казки Сашка Лірника». Закроются «Борхес» (программа лекций) и «Театральні сезони»", – уточнила она.

Новый сезон на канале стартует 1 октября.

"Некоторые программы, как говорит наш директор дирекции, токсичны, то есть немного отдают СССР – в плане подачи и т.д. Поэтому мы принимаем сложные решения закрыть программу. Это сложно, но это необходимо делать, потому что этого требует прогресс", – пояснила генпродюсер, добавив, что вместо закрывающихся программ от продюсеров требуют запуск новых.

В связи с этим команда НОТУ работает в двух направлениях: трансформирует те программы, которые позволяют это сделать, и создает новые.

В частности, по словам Кисельчук, ее команда придумала смешную передачу (в смысле подачи и формы) о правах человека и юридическом праве. Среди форматов, которые разрабатываются – журналы (типичная культурная афиша и о просветительстве относительно Европы) и скетчком. Также, добавила генпродюсер, у нее есть разработанный проект талант-шоу о театрах, однако о его запуске пока говорить очень рано, поскольку он требует больших денежных затрат.

Фото: 1tv.com.ua