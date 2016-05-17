«UA:Перший» перестали смотреть, когда из эфира ушли развлекательные программы – Харебин

Рейтинг телеканала «UA:Перший» резко упал (с 8-го на 25-е место)после того, как было принято решение, что общественное вещание - это образовательный социально важный контент. Об этом рассказал в интервью ЛІГА.net первый заместитель генерального директора Национальной телекомпании Украины Александр Харебин.

"А не следовать настоящему, то есть не развлекать публику и не идти у нее на поводу. Известный вопрос-дилемма: канал следует вкусам общества или формирует их? Итогом нашего выбора стало то, что канал упал в рейтингах с 8-го места на 25-е", - добавил он.

По словам Харебин,общество пока не готово потреблять контент, который образует. "Оно по-прежнему руководствуется принципами: секс, кровь и скандал", - отметил он.

Внутри команды НТКУ до сих пор идет дискуссия. "Фактически была проведена хирургическая операция: контент, который не соответствует стандартам общественного вещания, должен был уйти навсегда. И он ушел. Но нас перестали смотреть. Вторая концепция, которой я, например, придерживаюсь до сих пор, - дозированное наполнение социально значимым контентом, - не была воспринята. Возможно, если бы мы пошли по этому пути, не было бы такого резкого провала в телесмотрении", - рассказал Харебин.

Вместе с тем, отметил он, окончательное решение принимать будет все же новый менеджмент НТКУ (НОТУ), который придет в результате реформы.

О сложившейся вокруг Национальной телекомпании Украины и создания общественного вещателя ситуации смотрите в сюжете ТСН: