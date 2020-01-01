«UA:Перший» официально прекратил вещание (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Причиной закрытия стали долги «UA:Перший». Еще 21 сентября гендиректор компании заявлял о недофинансировании.

18 июня «UA:Перший» из-за задолженности в 75,12 млн гривен перед поставщиком услуг – Концерном РРТ – приостановил трансляцию. Верховная рада выделяла каналу бюджет до конца марта 2018 и уже с апреля денег на оплату трансляции не было предусмотрено.

На следующий день, 19 июня, министр информационной политики Юрий Стець назвал ситуацию «недопустимой» и попросил Кабмин покрыть долги общественной телерадиокомпании.

Напомним, финансовая поддержка Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) составляет лишь 776 563,1 грн. Эта сумма в два раза меньше той, которую гарантирует закон «Об общественном телевидении и радиовещании Украины». Для оплаты всех трансляций НОТУ выделено всего 51 млн гривен в год, в то время как необходимая сумма составляет 340 млн гривен.

Обновленная информация о вещании телеканала «UA: Перший»: цифровое вещание телеканала все еще продолжается, в том числе можно смотреть онлайн-трансляцию на сайте. Как уточнил в комментариях под своим постом Зураб Аласания, отключение касалось аналогового вещания. Однако глава правления НОТУ все еще опасается отключения вещания канала в цифре.

Фото: Facebook