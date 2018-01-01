«UA:Перший» начал в своем эфире акцию против недофинансирования

В эфире телеканала «UA:Перший» началась акция против недофинансирования общественного вещателя. Так, теперь каждые полчаса зрители будут видеть на экране голубую заставку, которая будет частично перекрывать основное изображение, сообщает пресс-служба канала.

"В 2017 году общественное вещание недофинансировано на 25%. В 2018 году общественное вещание недофинансируют на 50% (проект госбюджета-2018). Мы продолжаем делать честные новости. Если экран станет полностью синим, мы не сможем этого делать", – говорится в заставке.

Таким образом команда «Общественного» хочет привлечь внимание к проблеме недофинансирования компании и сообщить своей аудитории о критической ситуации, отмечают в пресс-службе.

Правление компании считает недофинансирование давлением на свободу слова и воспринимает это как способ ручного управления заказчиком накануне избирательной кампании. Отсутствие денег может привести к невозможности оплачивать трансляцию.

Напомним, согласно закону об общественном телерадиовещании бюджет НОТУ должен составлять 0,2% от госбюджета. То есть в 2017-м – это 1,2 млрд грн, однако из бюджета было выделено около 970,798 млн грн.В проекте госбюджета-2018 для НОТУ предусмотрено лишь чуть более 776,5 млн грн, а не 1,442 млрд грн, предусмотренных законодательством.

Фото: Пресс-служба «UA:Першого»