«UA:Перший» готовит собственные late night show и хард-ток

Новый сезон в эфире телеканала «UA:Перший», который стал частью обещственного телевидения в Украине, стартует в 2018 году. Однако уже к октябрю этого года его команда сделает апгрейд нескольких существующих проектов и запустит несколько новых. Об этом сообщается на сайте канала со ссылкой на генерального продюсера общественно-политического вещания Андрея Сайчука.
"Например, программа «Світло», на мой взгляд, имеет огромный нераскрытый потенциал. Священники – это люди, которые могут говорить от консервативной части общества, будучи моральными авторитетами для людей. Поэтому именно они должны обсуждать острые вопросы, на которые нет однозначного ответа, – политику, социальные проблемы, реформы и тому подобное", – отмечает он.
Кроме того, останется программа-рекордсмен украинского ТВ – «Надвечір’я». По словам Сайчука, она работает с очень важным сегментом аудитории и по-своему совершенно уникальна для украинского телевидения. "Мы хотим ее несколько переформатировать, сделать более жизнелюбивой. Это тот случай, когда популярное будем делать хорошим, иначе люди идут за этим на другие коммерческие телеканалы, которые фаршируют им мозг всяким хламом", – добавил он.
В эфире и останется «Війна і мир» – в среднесрочной перспективе планируеся его апргрейд. Также команда канала ведет переговоры с представительством НАТО в Украине и Министерством обороны и хочет сделать армейскую редакцию. Изменит формат и ток-шоу «Вересень». Останутся в эфире программы журналистских расследований «Схеми», «Слідство. Інфо», «Наші гроші», экономический еженедельник «Перша шпальта» и программа «Перший на селі».
Среди новых программ, которые планируется запустить, – late night show. "В Украине никто такого не делает. В России – это «Вечерний Ургант», в США – шоу Джимми Фэллона. Это очень дорогой имиджевый продукт, но он для нас чрезвычайно важен. Это альтернатива для людей, которые недовольны юмором, который предлагают другие телеканалы", – пояснил генпродюсер общественно-политического вещания.
Также «UA:Перший» хочет сделать классический хард-ток, в качестве ведущего которого "попробовать кого-то неожиданного". "Что для нас идеальный хард-ток? Это когда гость пришел с готовыми ответами на готовые вопрос и знает, как съезжать с темы. И здесь хард-токер ломает ему всю схему другими вопросами, но о том же. И гость не знает, что делать. Все, что райтер ему написал, ломается и с человека начинает «вылезать» что-то настоящее", – сказал Сайчук.
Фото: 1tv.com.ua
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