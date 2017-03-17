«UA:Перший» готовит собственные late night show и хард-ток

Новый сезон в эфире телеканала «UA:Перший», который стал частью обещственного телевидения в Украине, стартует в 2018 году. Однако уже к октябрю этого года его команда сделает апгрейд нескольких существующих проектов и запустит несколько новых. Об этом сообщается на сайте канала со ссылкой на генерального продюсера общественно-политического вещания Андрея Сайчука.

"Например, программа «Світло», на мой взгляд, имеет огромный нераскрытый потенциал. Священники – это люди, которые могут говорить от консервативной части общества, будучи моральными авторитетами для людей. Поэтому именно они должны обсуждать острые вопросы, на которые нет однозначного ответа, – политику, социальные проблемы, реформы и тому подобное", – отмечает он.