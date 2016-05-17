«UA:Перший», «Эспрессо ТВ» и М1 лидируют по количеству передач украинского производства: Нацсовет

В эфирах телеканалов «UA:Перший», «Эспрессо ТВ», М1, «Культура», «Ера» и «Эскулап» по 100% передач европейского и украинского производства. Об этом свидетельствует инфографика Нацсовета по телевидению и радиовещанию, на основании мониторинга эфиров общенациональных каналов (аналоговое и цифровое ТВ).

Мониторинг 27 телеканалов был проведен с 13 февраля по 4 марта. Норма для передач европейского производства, а также США и Канады, составляет не менее 70% общего недельного объема вещания, а для передач украинского производства - не менее 50%.

По данным Нацсовета, не соблюдают квоту на передачи европейского производства телеканалы «Интер» (57%), НТН (57%) и «Enter-фильм» (37%), а квоты на украинский продукт - НТН (32%), «Пиксель tv» (26%) и «Enter-фильм» (22%).