«UA:Перший» будет рассказывать «Шо там з Євробаченням?»

На телеканале «UA:Перший» завтра, 21 февраля, стартует новый проект «Шо там з Євробаченням?», в котором ведущие будут рассказывать интересные подробности подготовки к майским шоу Евровидения.

Программа будет выходить по будням в 18:50. Вести ее будут телеведущие Тимур Мирошниченко и Андрей Городисский, журналист Арсен Цимбалюк, а также блогеры Александр Барабошко и Аня Гресь.

"Нас постоянно спрашивают: "Ну что там с Евровидением? А мы слышали такое... А правда, что... " и тому подобное. Поэтому мы решили рассказать все, что знаем о подготовке к песенному конкурсу в Киеве и чего еще пока сами не знаем", - говорит Тимур Мирошниченко.

По его словам,для каждого выпуска проекта его команда будет готовить сюжеты с людьми, которые являются первоисточником информации. "То есть если речь идет, например, о логотипе и слогане, то мы едем к авторам - дизайнерам креативных агентств Republique и Banda. Если хотим узнать что-то о билетах, направляемся к Concert.ua", - уточняет телеведущий.

Так, в первом выпуске «Шо там з Євробаченням?» Аня Гресь покажет зрителям закулисье нацотбора на Евровидение 2017. В среду о билетах на песенный конкурс расскажет Тимур Мирошниченко. Третий выпуск телепроекта будет посвящен символике Евровидения 2017 и команде организаторов. А в пятницу Александр Барабошко покажет, как проходил визит президента международной сети фан-клубов OGAE Саймона Беннетта в Международный выставочный центр.

Фото: Facebook-страница проекта «Шо там з Євробаченням?»