ТЕЛЕКРИТИКА

«UA:Перший» покажет биатлонные турниры вопреки недофинансированию

Бизнес

Федерация биатлона Украины выкупила права на трансляцию турниров и передаст их телеканалу.


Об этом сообщает Tribuna.com. По словам президента Федерации Владимира Брынзака, недофинансирование канала «UA:Перший» не позволяет ему самостоятельно купить права. Впервые в истории Федерации она их купит самостоятельно, на 4 года до следующей Олимпиады.

По данным издания, ответственная за развлекательное направление Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова подтвердила эту информацию. Она сообщает, что сейчас «UA:Перший» проводит конкурс комментаторов и работает над тем, чтобы съемочная группа посетила 6–7 этапов Кубка мира.

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«Уже обратились в спортивный комитет, лично к Игорю Жданову и в остальные общественно-спортивные организации с просьбой о дофинансировании общественного транслятора», – сказала Кольцова.

Ранее в прессе сообщалось, что права на биатлон планирует купить группа «Интер». Трансляции биатлона регулярно давали хорошие рейтинги «Общественному».

Напомним, 22 октября на заседании наблюдательного совета «Общественного» выбрали состав ревизионной комиссии ОАО «НОТУ», как того требует закон «Об Общественном телевидении и радиовещании Украины».

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