«UA:Перший» покажет биатлонные турниры вопреки недофинансированию

Об этом сообщает Tribuna.com. По словам президента Федерации Владимира Брынзака, недофинансирование канала «UA:Перший» не позволяет ему самостоятельно купить права. Впервые в истории Федерации она их купит самостоятельно, на 4 года до следующей Олимпиады.

По данным издания, ответственная за развлекательное направление Национальной общественной телерадиокомпании Украины Александра Кольцова подтвердила эту информацию. Она сообщает, что сейчас «UA:Перший» проводит конкурс комментаторов и работает над тем, чтобы съемочная группа посетила 6–7 этапов Кубка мира.