ТЕЛЕКРИТИКА

UA|TV запускает развлекательное тревел-шоу об Украине

Бизнес

Государственный телеканал иновещания UA|TV объявил о подготовке собственной англоязычного тревел-шоу о нашей стране.

"Мы скоро на спутниковом канале UA|TV запускаем англоязычную туристическую программу об Украине. (Не экстремальную, а развлекательную!)", – написал в своем Facebook директор UA|TV English Лесь Якимчук.

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Для своего шоу редакция ищет ведущего или ведущую. Среди требований – свободное владение английским языком, наличие чувства юмора, умение естественно вести себя и импровизировать перед камерой, а также, собственно, желание путешествовать.

Напомним, осенью 2016 года госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» было зарегистрировано как субъект информационной деятельности с видом деятельности – студия-производитель.

Фото: Facebook Леся Якимчука

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