UA|TV запускает развлекательное тревел-шоу об Украине

Для своего шоу редакция ищет ведущего или ведущую. Среди требований – свободное владение английским языком, наличие чувства юмора, умение естественно вести себя и импровизировать перед камерой, а также, собственно, желание путешествовать.

Напомним, осенью 2016 года госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» было зарегистрировано как субъект информационной деятельности с видом деятельности – студия-производитель.

Фото: Facebook Леся Якимчука