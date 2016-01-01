UA|TV запускает развлекательное тревел-шоу об Украине

Государственный телеканал иновещания UA|TV объявил о подготовке собственной англоязычного тревел-шоу о нашей стране.
"Мы скоро на спутниковом канале UA|TV запускаем англоязычную туристическую программу об Украине. (Не экстремальную, а развлекательную!)", – написал в своем Facebook директор UA|TV English Лесь Якимчук.
Для своего шоу редакция ищет ведущего или ведущую. Среди требований – свободное владение английским языком, наличие чувства юмора, умение естественно вести себя и импровизировать перед камерой, а также, собственно, желание путешествовать.
Напомним, осенью 2016 года госпредприятие «Мультимедийная платформа иновещания Украины» было зарегистрировано как субъект информационной деятельности с видом деятельности – студия-производитель.
Фото: Facebook Леся Якимчука