Звуки «белого шума» обзавелись правообладателями

Никто не ожидал такого поворота событий. У звуков «белого шума» появились правообладатели на Youtube.
Преподаватель одного из австралийских университетов Себастьян Томчак, увлекающийся теорией звука и его воздействием на сознание, выложил на сервисе Youtube 10-часовую аудиозапись «белого шума», которую сам же и создал. Однако его удивлению не было предела, когда он получил пять жалоб от «правообладателей», которые начали утверждать, что в видеоролике использованы куски композиций, которые принадлежат им.
Комичность ситуации в том, что «белый шум» – это звук, спектр которого равномерно распределен по задействованному диапазону частот. Самая яркая ассоциация, которая возникает при упоминании «белого шума» – это звуки телевизионных помех, зацикленный шорох. Как оказалось, сразу пять человек заявили о правах на его использование и желании получать отчисления за рекламу. Однако Себастьян Томчак не сдается и планирует бороться c новоявленными рейдерами Youtube.