Звуки «белого шума» обзавелись правообладателями

Преподаватель одного из австралийских университетов Себастьян Томчак, увлекающийся теорией звука и его воздействием на сознание, выложил на сервисе Youtube 10-часовую аудиозапись «белого шума», которую сам же и создал. Однако его удивлению не было предела, когда он получил пять жалоб от «правообладателей», которые начали утверждать, что в видеоролике использованы куски композиций, которые принадлежат им.