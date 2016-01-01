У журнала Vogue Украина и его сайта будет объединенная редакция во главе с Ольгой Сушко

Последний рабочий день главного редактора Vogue.ua Натальи Васюры сегодня, 29 декабря, сообщает пресс-служба издания.

В планах украинского Vogue - активная работа по построению мультимедийной редакции, а объединенную редакцию сайта и журнала возглавит главред Ольга Сушко.

"В планах редакции на 2017 год двигаться дальше и развиваться: усилить присутствие в социальных сетях, расширить собственное видеопроизводство и сформировать новые диджитал-направления", - говорит Сушко.

Издатель украинского Vogue Елена Чернова уверена, что Ольга Сушко сможет вывести проект на новый уровень, которого требует развитие рынка. "О дальнейших структурных и кадровых изменениях мы сообщим в начале следующего года», - добавляет она.

Напомним, Наталья Васюра объявила о своем уходе из издания пару дней назад. Такое решение, по ее словам, она приняла частично из-за того, что не поддерживает новую редакционную политику относительно дальнейшего развития сайта, частично - из-за того, что хочет выйти за рамки проекта и реализовать больше новых идей.

Фото: Facebook Ольги Сушко