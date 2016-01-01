У «Украинской правды.Жизнь» новый дизайн

Интернет-издание «Украинская правда.Жизнь» изменило дизайн.

"Мы так много о нем говорили, так много переделывали и переиначивали, что мне целый вечер (22 декабря. Ред.) не верится, что мы это все-таки сделали", - написала в своем Facebook главный редактор «УП. Жизнь»Галина Тытыш.

Среди прочих изменений - появление на сайте кнопки «Продлить жизнь», после нажатия которой появляется больше материалов.

Главред «Украинской правды» Севгиль Мусаева поделилась своими впечатлениями о новом дизайне лайфстайл- издания: