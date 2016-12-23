У Украины появился официальный аккаунт в Facebook

Наша страна получила доменное имя fb.com/Ukraine в социальной сети Facebook, сообщает интернет-издание Watcher.

Целевая аудитория проекта - иностранцы, которые интересуются Украиной. Поэтому ведется аккаунт на английском языке.

По данным ресурса, все три аккаунта ведутся SMM-командой Администрации президента. Ранее аккаунт fb.com/ukraine принадлежал другому пользователю, но в результате переговоров его удалось переоформить.

Напомним, в июне у нашей страны появился официальный аккаунт в Twitter, а в ноябре - в Instagram.

О том, почему Facebook так популярен среди украинцев, смотрите в сюжете «Сніданку з 1+1»: