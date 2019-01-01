У телеканала группы Film.UA появился новый совладелец

Она также владелица 34% компании «Анимаград», которая входит в группу компаний Film.UA. Своей долей с Севергиной поделился Сергей Созановский – теперь у него 42,5%, остальные 15% – у генерального директора группы Виктора Мирского.

Соответствующие изменение сегодня, 14 ноября, были внесены в лицензию телеканала FilmUADrama членами Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Причины изменений не озвучивались – представителей телеканала на заседании не было.

Напомним, в пуле платных каналов Film.UA кроме телеканала FilmUADrama также телеканал о здоровом образе жизни «36,6 TV» и партнерские телеканалы Bolt (совместно с группой компаний StarMedia), «Дача» и «Эпоха» (совместно с экс-президентом компании «Воля» Сергеем Бойко).