У сериала «Село на миллион» на «1+1» будет второй сезон

После выхода в эфир первого сезона комедийного сериала «Село на миллион» зрители обратились к телеканалу «1+1» с просьбой продолжить съемки комедии. Кроме того, в интернете была создана петиция под названием «Снимите второй сезон сериала «Село на миллион», сообщает пресс-служба канала.

По словам главного продюсера сериалов и фильмов «1+1» Елены Васильевой, продолжения у сериала будет. "Мы планировали второй сезон с самого начала, но такая любовь зрителей была невероятно приятной и поддержала команду", - сказала она «Сніданоку з 1+1».

Напомним, производством 12-серийной комедии «Село на миллион» занимался «1+1 Продакшн». Проект является адаптацией хорватского формата Kud Puklo Da Puklo. В сериале сыграли Анна Кошмал, Евгений Капорин, Константин Войтенко, Дмитрий Сова, Анатолий Хостикоев, Наталия Сумская, Татьяна Зиновенко, Юрий Горбунов, Елена Стефанская, Марк Дробот, Владимир Заднепровский.

В 2016 году эта комедия стала самым рейтинговым сериалом осени на украинском телевидении.

Фото: пресс-служба «1+1»