У руля StarLight Brand Content стал Андрей Тюленев

«Спрос на спонсорство в мире растет быстрее темпов рынка. Бренды стараются быть ближе к покупателям и используют для этого качественный контент. Украина может гордиться тем, что имеет один из лучших в Европе телепродукт, а StarLightMedia – крупнейший опыт интеграции национальных и международных брендов. Наш приоритет – долгосрочное партнерство с клиентами и агентствами для развития бизнеса», – рассказал Тюленев.

В рамках проекта «Трансформация» StarLightMedia планирует не только усилить свои лидерские позиции в производстве телевизионного контента, но и предложить новый уровень сервиса длясвоих клиентов. Медиагруппа рассчитывает увеличить долю от нерекламных доходов в своем обороте до 25%. При этом, как и ранее, не планирует развивать направление прямых продаж прямой рекламы.

Напомним, что ранее направление продаж в SLM возглавлял Андрей Партыка, который не так давно занял аналогичную должность в новом сейлз-хаусе на рекламном рынке Украины – компании Ocean Media.