ТЕЛЕКРИТИКА

У Publicis groupe в Украине сменился руководитель

Бизнес

Французская медиагруппа Publicis groupe назначила нового CEO офиса в Украине. Теперь эту ответственную должность будет занимать Энвер Кикава, который до этого был директором по медиабизнесу Publicis One и отвечал за развитие нескольких брендов медийных агентств.


«Для меня эта новая роль является большой честью и одновременно большой ответственностью. Наши клиенты на глобальном уровне и в Украине находятся в непрерывном поиске новых коммуникационных подходов и источников для развития своего бизнеса в условиях растущей экономической неопределенности и ускоряющихся технологических изменений. Мы верим, что интегрированное предложение, основанное на алхимии креатива и технологий, является наиболее эффективным ответом на эти вызовы. В Украине группа Publicis представлена сильными агентскими брендами во всех ключевых дисциплинах, таких как креатив, медиа и перформанс-маркетинг. Это дает нам возможность предоставлять текущим и будущим клиентам полноценное комплексное предложение на каждом этапе взаимодействия с потребителем. Свою основную роль на должности CEO я вижу в том, чтобы помочь командам наших агентств в полной мере реализовать этот уникальный потенциал», – прокомментировал свое назначение Кикава.

Ранее сообщалось, что Publicis groupe объеденила свои офисы в разных странах в 8 географических (рынок Азии, Ближнего Востока и Африки, Великобритания,  Франция, рынок DACH (Германия, Австрия, Швейцария), Северная и Восточная Европа, Южная Европа, Северная Америка и Латинская Америка). Во главе каждого из географических рынков назначен свой CEO.


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