У Publicis groupe в Украине сменился руководитель

«Для меня эта новая роль является большой честью и одновременно большой ответственностью. Наши клиенты на глобальном уровне и в Украине находятся в непрерывном поиске новых коммуникационных подходов и источников для развития своего бизнеса в условиях растущей экономической неопределенности и ускоряющихся технологических изменений. Мы верим, что интегрированное предложение, основанное на алхимии креатива и технологий, является наиболее эффективным ответом на эти вызовы. В Украине группа Publicis представлена сильными агентскими брендами во всех ключевых дисциплинах, таких как креатив, медиа и перформанс-маркетинг. Это дает нам возможность предоставлять текущим и будущим клиентам полноценное комплексное предложение на каждом этапе взаимодействия с потребителем. Свою основную роль на должности CEO я вижу в том, чтобы помочь командам наших агентств в полной мере реализовать этот уникальный потенциал», – прокомментировал свое назначение Кикава.

Ранее сообщалось, что Publicis groupe объеденила свои офисы в разных странах в 8 географических (рынок Азии, Ближнего Востока и Африки, Великобритания, Франция, рынок DACH (Германия, Австрия, Швейцария), Северная и Восточная Европа, Южная Европа, Северная Америка и Латинская Америка). Во главе каждого из географических рынков назначен свой CEO.



