У NewsOne появился новый главный редактор

Юрий Будяк, генеральный директор NewsOne, прокомментировал назначение Гиржевой.

«Очень рад, что к коллективу NewsOne присоединилась Ольга. Это значимое усиление нашей команды, решимой к большим победам! Опыт Ольги, ее имя в телевидении и в среде топ-журналистики, дают нам неоспоримый шанс удерживать лидерские позиции в информационном вещании Украины. Добро пожаловать в команду! Наша команда готовит для зрителей много интересного! Уже скоро!» – заявил Будяк.

Генеральный продюсер телеканала NewsOne Василий Голованов отметил, что «многолетний опыт работы Ольги с Савиком Шустером поможет каналу в запуске новых ток-шоу и усовершенствовании существующих».

Сама Ольга Гиржева также ожидает плодотворного сотрудничества с каналом.

«Спасибо руководству канала за доверие и возможность реализовать задуманное. Для меня это очень большой вызов и ответственность. Одними из первых задач, стоящих сейчас передо мной как главным редактором канала, является выстроить более четкую и эффективную структуру редакции, запустить новые информационные проекты и форматы. Уверена, что вместе с такой сильной и талантливой командой нам удастся достичь запланированных результатов», – прокомментировала она.