«У Нацсовета еще есть шанс»: Ольга Герасимюк – о ситуации вокруг регулятора

Я думаю, что это оздоровительный процесс. Столкновение бессмертной старой системы с требованиями нового времени, выбранного обществом, мощно заявившем о своем демократическом выборе. То есть, с одной стороны – горе нашего времени: популизм, который красивыми патриотическими декорациями маскирует старые механизмы управления, применяет регулятор для создания лояльного способствования одним и сдерживания других в конкурентных соревнованиях и, к сожалению, в политическом противостоянии.

С другой стороны – время и задачи демократии формулируют потребность в утверждении настоящей независимости регуляторного органа, задача которого открыто и прозрачно утверждать информационное пространство, где господствующими должны быть этика и мораль, беспрекословная святость соблюдения законов государства, которое борется за свою самостоятельность, а значит – свободу слова в ее не искаженном виде, когда ею можно оперировать, как вожжами, для управления.

Для укрепления информационной безопасности общества вредно создание групп влияния внутри регулятора. Результативность демократизации общественной жизни Украины сегодня очень хрупкая, и в любой момент может быть перечеркнута волевыми решениями властных структур, кто бы это ни был.

Есть такие особые моменты в развитии нового общества, когда старые подходы проявляют свое бессмертие. Выборы, например. Тогда особенно надо защищать открытость, понятность, публичность базового, основоположного условия информационного пространства страны – процесса лицензирования. Проще говоря – вещание и обеспечение граждан государства информацией не может перераспределяться путем тайных договоренностей.

Я считаю, сегодня должно решиться главное: регулятор должен утвердиться как по-настоящему независимый орган, который формируется не по принципу подчиненности определенным ветвям власти, а как действительно коллегиальный, защищенный от политизации орган, способствующий развитию качественного медиапространства.

Мой способ борьбы за это – широкая и безоговорочная публичность.