«У Нацсовета еще есть шанс»: Ольга Герасимюк – о ситуации вокруг регулятора

Сегодня, 5 июля, должно было состояться заседание Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, но его снова отменили. Опять нескольких членов регулятора обвинили в манипуляциях, а вопрос продления цифровых лицензий телеканалам повис в воздухе.
Сегодняшнее заседание отменили. Эта отмена должна была быть анонсирована нормальным способом, который мы вчера согласовали. Потому что глава Нацсовета еще вчера обратился с письмом с предложением согласовать отмену заседания и продолжить дискуссию. Но, к сожалению, он объявил о переносе заседания на сайте Нацсовета немного манипулятивным образом, как по мне, написав об отсутствии кворума. Хотя я предложила конструктивный путь – отменить заседание; продолжить рассмотрение ситуации на комитете Верховной рады, потому что комитет свободы слова предложил эту площадку для рассмотрения проблемы; согласовать повестку дня открыто и справедливо, то есть путем коллективного обсуждения, а не вывешивания на сайте одной группой, чтобы другая группа узнала из анонса. Также я предложила вынести самые горячие вопросы, то есть вещание на границе (хотя его тоже используют для манипуляций, это не такой проблемный вопрос), утверждение перехода на «цифру» и лицензирование.
Это все было мной и моим коллегой Олегом Чернышом предложено, но пока заседание вновь отменили привычным образом, что, в свою очередь, снова вызовет волну дезориентированных лозунгов у общественности. Но я спокойно отношусь к начатому. Я надеюсь, что сегодня будет объявлена та повестка, которую мы предложили, а на следующей неделе состоится обсуждение в комитете свободы слова. К этому процессу сейчас присматриваются депутаты, которые нас избирали в регуляторный орган, им также нужна открытость и понятность. Я надеюсь, что обойдется без политического использования этой ситуации. И таким образом может быть отрегулирована нормальная работа. Я считаю, что это нормальный процесс.
Я думаю, что это оздоровительный процесс. Столкновение бессмертной старой системы с требованиями нового времени, выбранного обществом, мощно заявившем о своем демократическом выборе. То есть, с одной стороны – горе нашего времени: популизм, который красивыми патриотическими декорациями маскирует старые механизмы управления, применяет регулятор для создания лояльного способствования одним и сдерживания других в конкурентных соревнованиях и, к сожалению, в политическом противостоянии.
С другой стороны – время и задачи демократии формулируют потребность в утверждении настоящей независимости регуляторного органа, задача которого открыто и прозрачно утверждать информационное пространство, где господствующими должны быть этика и мораль, беспрекословная святость соблюдения законов государства, которое борется за свою самостоятельность, а значит – свободу слова в ее не искаженном виде, когда ею можно оперировать, как вожжами, для управления.
Для укрепления информационной безопасности общества вредно создание групп влияния внутри регулятора. Результативность демократизации общественной жизни Украины сегодня очень хрупкая, и в любой момент может быть перечеркнута волевыми решениями властных структур, кто бы это ни был.
Есть такие особые моменты в развитии нового общества, когда старые подходы проявляют свое бессмертие. Выборы, например. Тогда особенно надо защищать открытость, понятность, публичность базового, основоположного условия информационного пространства страны – процесса лицензирования. Проще говоря – вещание и обеспечение граждан государства информацией не может перераспределяться путем тайных договоренностей.
Я считаю, сегодня должно решиться главное: регулятор должен утвердиться как по-настоящему независимый орган, который формируется не по принципу подчиненности определенным ветвям власти, а как действительно коллегиальный, защищенный от политизации орган, способствующий развитию качественного медиапространства.
Мой способ борьбы за это – широкая и безоговорочная публичность.
Непродление кому-то из каналов, которые сегодня стоят на повестке дня, лицензий означает, что при отключении аналогового способа распространения сигнала, они будут доступны зрителям только в другом пространстве, не в «цифре». То есть люди, которые привыкли смотреть тот или иной канал, будут ограничены в доступе к этому вещанию. Соответственно, такой момент может быть использован для сведения счетов теми, кто формирует внутри регулятора определенные механизмы влияния на вещателей. При угрозе непродления лицензий каналы можно принуждать к лояльности тем или иным группам влияния, к страху исчезнуть как информационный ресурс, если не будут выполнены определенные поставленные условия. То есть это очень недемократический результат. А может быть наоборот. Если лицензирование будет происходить понятно, прозрачно, под широким публичным взглядом, к которому мы сейчас и обращаемся, то, соответственно, лицензии получат все, кто не нарушал закон. Но это не отменяет того, что все вещатели должны соблюдать законы и свято беречь информационную безопасность страны, что особенно важно сегодня.
Я хочу подчеркнуть, что мы не говорим о каких-то определенных каналах. Просто сегодня, совершенно манипулятивно, через ресурсы самого регулятора распространяют слухи, что некоторые члены Нацсовета выступают лоббистами определенных групп. Это абсолютно голословное обвинение. Я лично выступаю за то, чтобы все вещатели, которые не нарушают законов государства, работают на государство, являются источником получения незаангажированной информации (а это миллионы зрителей по всей стране), не были ограничены в вещании из-за лицензирования. И чтобы выборы, которые надвигаются у нас в стране, не ставили вещателей в позу угодливой собачки, которая ожидает, что ее не накажут, чтобы их не заставляли согласовывать свою политику с могущественными силами.
Но, подчеркну, что речь идет не о каких-то вещательных группах, отдельных каналах, а о справедливом отношении ко всем. Когда члены Нацсовета, голосуя за столом, не создают кворум для решения, на которое кто-то влияет, а понимают, за что они голосуют. Вся эта ситуация вокруг Нацсовета – это не борьба между группами, олигархами и кланами. Это борьба за независимость решений регуляторного органа. Мы находимся сегодня в общей европейской платформе регуляторов. Нацсовет представлен в Международной ассоциации по регулированию EPRA как один из уважаемых европейских регуляторов, который разделяет принципы укрепления свободы слова – что очень важно – в ее чистом неискаженном виде. И этот имидж – это главное, лично для меня. Поэтому это публичное выступление, к которому я вынуждена была прибегнуть, совсем не свидетельствует о каких-то личностных отношениях или попытке завоевать для себя пиар-бонусы. Это тот громкий шаг, к которому я вынуждена была прибегнуть после многих лет отстаивания этого внутри регулятора. Это не первый случай, как его пытаются трактовать, а уже давно заявленный способ утверждения публичных принципов.
Если мы сегодня подошли к вопросу лицензирования накануне выборов, то я хочу защитить базовый интерес государства – прозрачное, справедливое и неискаженное лицензирование.
Нацсоветы всегда менялись в соответствии с процессами, происходящими в государстве. Нацсовет всегда пытались использовать, это показывает история. Но у действующего Нацсовета еще есть шанс остаться таким, каким он задекларирован, то есть органом с новым демократическим видением своей миссии. Справедливости ради хочу добавить, что все, что было сделано и зафиксировано в отчете Нацсовета по развитию информационного общества – это большая проделанная работа, которая дает твердую базу, чтобы остаться независимыми и незаангажированными в серьезный момент. Поэтому, если Нацсовет сегодняшнюю ситуацию воспримет не в качестве попытки раскола или блокировки, как это кое-кто преподносит, а как попытку возвращения к независимому регулированию, то он еще может завершить свою каденцию достойно. Если регулятор достигнет согласия по ключевым вопросам и прекратит попытки подыгрывания кому-то, он еще может остаться цельным и стабильным, служащим интересам общества, а не использующим общество для поддержки деструктивных процессов.
Кроме того, этот процесс должен способствовать разработке тех законодательных изменений, которые парламент должен учесть при создании новых законов по Нацсовету и по аудиовизуальному пространству, когда будут усовершенствованы принципы выбора и утверждения членов регулятора, будут повышены требования к их опыту, незаангажированности в отношении определенных вещателей и политиков.
Сможет ли Нацсовет работать дальше? Сможет на полную, если внутренние процессы не будут постоянно приспосабливаться к «требованиям ситуации» (функционал членов не будет пересматриваться в пользу заангажированных членов). Например, когда повестка дня будет согласовываться со всеми, а не группой, которая договаривается, а остальные узнают о ней на сайте; когда результаты мониторингов не надо будет искать и не знать, почему одни выносятся, а другие готовятся долго и т. д.
Станет ли это реальностью быстро? Не думаю. Но процесс освобождения регулятора от совковых традиций надо неуклонно продолжать.
Заглавное фото: UA:Суспільне мовлення