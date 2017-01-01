У Насти Ивлеевой появится новый партнер по тревел-шоу

В шоу «Орел и решка. Перезагрузка», которое стартует на «Интере» 19 августа, появится новый ведущий. Компанию блогерше Насте Ивлеевой составит 24-летний Евсей Ковалев.
Команда проекта готовится показать зрителям самые яркие и интересные места нашей планеты, а также познакомить их с новым ведущим. На смену Антону Птушкину, который недавно объявил о своем уходе из «Орла и решки» придет Евсей Ковалев. Именно он прошел народный кастинг проекта, в котором мог принять участие каждый желающий в возрасте от 20 до 35 лет.
«Я только в последний день подачи заявок узнал о кастинге. Минут за 15 до заката мне удалось записать небольшой монолог, я отпросился с работы и побежал монтировать, – рассказал Евсей. – Как сейчас помню: сидел с ноутбуком в кафе, которое закрывалось в 12 ночи, в это же время заканчивалась подача заявок. Письмо с видео я отправил в 23:59! Ну а дальше было долгое ожидание».
По признанию Евсея, он пересмотрел множество видеозаявок других участников и до сегодняшнего дня не верит, что шоу будет вести именно он.
«С одной стороны, я ни на что не рассчитывал, ну а с другой – вовсю визуализировал работу мечты. Конечно, пересмотрел кучу других видеовизиток, было очень много классных ребят. Я понимал, что шанс стать ведущим "Орла и решки" есть у каждого, – делится Евсей Ковалев. – Мне до сих пор трудно поверить в происходящее – в то, что выбрали именно меня».
В 2017 году своем блоге в YouTube Евсей решил доказать, что путешествовать можно даже без денег. Тогда он уволился с работы и отправился в кругосветное путешествие, за время которого сам побывал в 23 странах. Однако обстоятельства сложились так, что Евсею пришлось прервать свою «кругосветку». Теперь же с проектом «Орел и решка» парень продолжит открывать мир для себя и зрителей канала «Интер».
Напомним, новый сезон тревел-шоу стартует на «Интере» 19 августа. В первых пяти выпусках зрители еще увидят Антона Птушкина, а далее его заменит Евсей Ковалев.