У Насти Ивлеевой появится новый партнер по тревел-шоу

Команда проекта готовится показать зрителям самые яркие и интересные места нашей планеты, а также познакомить их с новым ведущим. На смену Антону Птушкину, который недавно объявил о своем уходе из «Орла и решки» придет Евсей Ковалев. Именно он прошел народный кастинг проекта, в котором мог принять участие каждый желающий в возрасте от 20 до 35 лет.

«Я только в последний день подачи заявок узнал о кастинге. Минут за 15 до заката мне удалось записать небольшой монолог, я отпросился с работы и побежал монтировать, – рассказал Евсей. – Как сейчас помню: сидел с ноутбуком в кафе, которое закрывалось в 12 ночи, в это же время заканчивалась подача заявок. Письмо с видео я отправил в 23:59! Ну а дальше было долгое ожидание».

По признанию Евсея, он пересмотрел множество видеозаявок других участников и до сегодняшнего дня не верит, что шоу будет вести именно он.