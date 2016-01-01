У мужского глянца GQ сменился главред

Новым главным редактором российской версии мужского журнала GQ назначен Игорь Гаранин, сообщает РБК.

По словам представителя пресс-службы издательского дома «Condé Nast Россия», издающего журнал, к своим обязанностям он приступил сегодня.Прежний главред GQ Ким Белов, возглавлявший журнал с начала 2014 года, покинул компанию.

"Игорь способен достичь в GQ единства формы и содержания, что в России всегда хромает. У нас или умные, или красивые, и хороший коктейль из качественной журналистики и понимания люкса мало кому удается", - считает президент «Condé Nast Россия» Анита Гиговская.

Гаранин в 2003–2005 годах руководил мужским направлением в «Мономарка Боско» в группе компаний Bosco di Ciliegi. К команде «Condé Nast Россия» он присоединился в 2006 году в качестве редактора, а затем директора отдела моды журнала GQ, участвовал в запуске и был ведущим редактором GQ Style, который возглавил в 2013 году. В 2014 году Гаранин стал главным редактором журнала «Robb Report Россия», а спустя два года был назначен редакционным директором моды мужских изданий Esquire и «Robb Report Россия». 12 сентября этого года Гаранин вернулся в команду «Condé Nast Россия».

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