У Михаила Шматова новая должность в «Общественном»

Бывший директор департамента взаимодействия с филиалами Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Михаил Шматов со вчерашнего дня, 16 ноября, стал заместителем исполнительного директора компании Александра Лиева.

Как уточняет пресс-служба вещателя, обязанности по реформированию филиалов и координации деятельности в период формирования все еще остаются за ним. Но кроме этого, он будет отвечать за организацию и развитие сетей вещания, включая развитие телесетей.

"Это уже будет более тщательная работа и координация, включая ведение лицензионных документов всего ПАО «НСТУ»", – говорит Михаил Шматов.

Напомним, Шматов был назначен директором дирекции по роботе с филиалами «Общественного» в июле. Ранее онвозглавлял Крымскую государственную телерадиокомпанию, с 23 мая 2016-го по 22 мая 2017 года был заместителем генерального директора Национальной телекомпании Украины (НТКУ) и отвечал за сотрудничество с региональными филиалами, с мая по июль работал врио директора исполнительного НОТУ.

Фото: Пресс-служба «Общественного»