У медиаплатформы #FootballHub появился сайт

Пользователи могут читать новости футбольной медиаплатформы #FootballHub не только в соцсетях проекта, но и на его сайте, сообщает пресс-служба 1+1 media.

За год существования #FootballHub набрал более 100 тыс. подписчиков, среди которых известные футболисты, УПЛ и федерации футбола. "Особенностью #FootballHub является эксклюзивный контент, который читатели смогут найти только на этой платформе: собственные видео производство, присутствие журналистов на всех футбольных матчах, ежедневные эксклюзивы, онлайн-стриминг с различных событий", – отмечают в компании.

На информационно-развлекательном портале проекта будут освещаться актуальные спортивные новости, онлайн-трансляции с различных событий в сфере футбола, а также выпуски рубрик собственного производства #FootballHub, например, «Футбольный на голову», What's Up?, Lo-Liga и др.

"Кроме того, на сайте будут представлены выпуски Old School, ежедневной рубрики о выдающихся событиях в украинском футболе, которая базируется на эксклюзивном архивном видео", – добавляют авторы проекта.

Напомним, 1+1 media запустила новый проект для социальных сетей FootballHub в феврале. Лицами проекта стали ведущие телеканала «2+2» Игорь Цыганык и Александра Лобода.

Фото: ТК