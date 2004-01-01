У Lenta.ru новый главный редактор

Должность главного редактора российского интернет-издания Lenta.ru займет руководитель отдела «Интернет и СМИ» Владимир Тодоров. Об этом сегодня, 14 августа, объявила группа компаний Rambler&Co.

Основными задачами для него на этом посту станут сохранение уникального позиционирования Lenta.ru в информационном пространстве при качественном увеличении аудитории издания, а также внедрение новых редакционных форматов.

"Для меня большая честь возглавить издание со столь славной историей и поистине огромной аудиторией. Перед Lenta.ru стоит целый ряд масштабных задач, но мне бы хотелось сохранить интригу", – говорит Тодоров.

Как известно, до прихода в Lenta.ru журналист несколько лет работал в интернет-издании «Газета.Ru».

Напомним, с 2004 по 2014 годы главредом Lenta.ru была Галина Тимченко. Владелец Rambler&Co, в которую входит издание, Александр Мамут уволил ее без объяснения причин. Вслед за ней из Lenta.ru ушла практически вся команда, которая создала издание Meduza. А пост главреда Lenta.ru занял Алексей Гореславский. С начала 2016-го его занял Александр Белоновский.

Фото: Rambler-co.ru